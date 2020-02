Sanremo, le pagelle della terza sera: Benigni con la Bibbia, Pausini con le amiche (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giro di boa per Sanremo che arriva alla terza serata, quella delle cover. Vota la giuria e fa media con la classifica. C’è tanta di quella carne al fuoco (41 ospiti tra cantanti, star internazionali, comici) da far andare in iperventilazione un vegano. Quindi sotto con le pagelle. Ecco quello che ci ha colpito (in positivo, o proprio in faccia con violenza): 3 A GEORGINA RODRIGUEZ: nella serata della canzone italiana Amadeus ha scelto delle donne straniere. Avrebbe potuto optare per delle eccellenze europee per fare il paio con quelle del nostro Paese, ma la Rodriguez non è un jamon iberico, al massimo è un prosciutto in busta del banco salumi. Non ha un talento tanto evidente da giustificare la sua presenza, ma solo un fidanzato ingombrante. Sarebbe banale esprimere il solito giudizio retorico sulla bella ragazza chiamata a presenziare nel programma televisivo più importante ... thesocialpost

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - leggoit : Giordana Angi in questa versione de La nevicata del ’56 è anche troppo. Tra la sua voce troppo tragica e i violini,… - eline770 : RT @Corriere: ECCOLE! Le pagelle di @alaffranchi e @ErreEffe7 -