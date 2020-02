Sanremo, incidente per Sabrina Salerno che si incastra scendendo la scalinata - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Galici La scalinata dell'Ariston miete vittime a Sanremo: l'ultima è Sabrina Salerno, il cui tacco si è incastrato sui gradini richiedendo l'intervento di Amadeus Sul palco del festival di Sanremo nel corso degli anni si sono alternati decine di conduttori, conduttrici, vallette e co-conduttrici. Ancora più numerosi sono stati gli ospiti, maschili e femminili, che hanno calpestato le tavole del teatro Ariston. Tante cose sono cambiate nel corso di 70 anni di festival di Sanremo ma c'è un elemento che da decine di anni è rimasto costante, un simbolo imperituro dell'evento nazional popolare per eccellenza dell'italica cultura. È la scalinata del festival di Sanremo, croce e delizia per chiunque arrivi al teatro Ariston, anche per Sabrina Salerno che nella seconda serata ha rischiato di cadere nella sua prima discesa. Tutte le donne di spettacolo sognano, prima o poi, ... ilgiornale

Italia_Notizie : Sanremo, incidente per Sabrina Salerno che si incastra scendendo la scalinata - zazoomnews : Sabrina Salerno Sanremo 2020 corpo mozzafiato a 51 anni: ‘incidente’ sulla scala - #Sabrina #Salerno #Sanremo… - Noovyis : (“E no!”. Sanremo, incidente sulla scala per Sabrina Salerno. L’intervento miracoloso di Amadeus: cosa è successo)… -