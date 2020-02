Sanremo, gaffe di Amadeus con Tosca: "Nel 1996 vinse il Festivalbar con Ron" (Di giovedì 6 febbraio 2020) gaffe per Amadeus durante la presentazione di Tosca. Il conduttore ha introdotto la cantante in gara al Festival ricordando i suoi trascorsi e i suoi trionfi, confondendo però Sanremo con un’altra manifestazione a lui cara.“Nel 1996 ha vinto il Festivalbar affiancando Ron in un brano storico” ha annunciato il padrone di casa, che condusse il programma Mediaset dal 1994 al 1997.Sanremo, gaffe di Amadeus con Tosca: "Nel 1996 vinse il Festivalbar con Ron" pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2020 00:59. blogo

infoitcultura : Romina al veleno a Sanremo 2020 | Gaffe inaspettata di Amadeus - BlitzQuotidiano : Sanremo 2020, gaffe di Amadeus: confonde il Festival con il Festivalbar - PaolaSacchi3 : RT @PaolaSacchi3: Vabbè, stasera attendiamo a Sanremo Favino da Oscar con #Hammamet che ci parla del suo #Craxi. Me sa?!! ????Amara ironia. M… -