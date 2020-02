Sanremo, diretta terza serata: è la sera dei duetti. Grande attesa per Benigni, c'è anche Georgina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, è la serata dei duetti. Sul palco dell'Ariston per il 70esimo Festival della canzone italiana, il primo condotto da Amadeus, i 24 big in gara porteranno ognuno un ospite per cimentarsi... ilmattino

Raiofficialnews : Con oltre 617mila visualizzazioni, la prima serata di #Sanremo2020 è l’evento più visto in diretta streaming. Il pi… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, la conferenza stampa in diretta dal Teatro Ariston ? - RaiPlay : Piattaformisti è il nostro momento! Siete pronti? #LAltroFestival sta per iniziare! Seconda notte in diretta da San… -