Sanremo bello, brutto, polemico, scassone, nuovo, vecchio, te lo prendi per com’è (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo Due la Vendetta e io mi sono attrezzata con il Giurato. Un giurato fantasma? No, in carne ed ossa, Bruno Giurato, pensatore del Sud, caporedattore de linkiesta.it, e ci sintonizziamo sulla Madre di tutti i festival. Facciamo parte dell’esercito globale di sanremizzati visto che il Festival è in mondovisione per la delizia degli italiani d’Australia, Canada, Germania, Sudamerica, che si vedono un pezzetto d’Italia. Non ci resta che prenderla con filosofia. Sanremo è Sanremo, e contestualizzo subito la prima banalità. “Questo è precisamente il motto di Parmenide: ‘L’essere è, invariabile, non cambia, né cambierà mai'”. Sanremo è esattamente così: l’invariabile dipendente della musica italiana. Non variano le polemiche, che ogni volta hanno questa o quella origine, ma poco cambia davvero poco. Non varia, ogni anno è lo stesso, l’intento un po’ ... ilfattoquotidiano

