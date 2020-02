Sanremo 2020, tutto quello che c’è da sapere sulla terza serata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra musica, ospitate e sorprese, il Festival di Sanremo giunge alla terza serata. Questa sera, 6 febbraio, sul palco in compagnia del conduttore Amadeus vedremo di nuovo Tiziano Ferro. Assente, invece, Fiorello che ha deciso di prendersi un giorno di pausa ma che in realtà potremo seguire – per gli impavidi della notte – durante la diretta de L’altro festival condotto da Nicola Savino. Ospiti e nuove co-conduttrici Le donne che affiancheranno Amadeus saranno, per l’occasione, la conduttrice televisiva e radiofonica albanese Alketa Vejsiu e la fidanzata di Ronaldo Georgina Rodriguez. Super ospiti: Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni e il cast de L’amica geniale. Questa è la serata dei duetti: si esibiranno tutti e 24 i Big – o “Campioni”, come vuole la nuova edizione – portando una cover di uno dei successi ... open.online

