Sanremo 2020: Tiziano Ferro, assente il marito Victor, svelati i motivi (Di giovedì 6 febbraio 2020) In queste serate di Festival, Tiziano Ferro si è riconfermato uno dei protagonisti assoluti del panorama musicale italiano. Con le sue esibizioni ha fatto emozionare tutti gli spettatori, ma non è passata inosservata l’assenza del marito, Victor Allen, che Tiziano ha sposato nel 2019. Sanremo 2020: assente il marito di Tiziano Ferro, svelati i motivi Protagonista assoluto di questo Festival di Sanremo, Tiziano Ferro, che in queste serate sta regalando davvero tante emozioni agli spettatori. In tanti però, hanno notato l’assenza del marito, Victor Allen, sposato nel 2019. Originario di Los Angeles, Victor Allen è un ex consulente della Warner Bros dove ha lavorato per 14 anni come vicepresidente del settore marketing. I due erano stati paparazzati insieme qualche anno fa, ma solo a distanza di due anni, le voci sono state confermate: dopo un fidanzamento durato tre anni, la ... velvetgossip

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -