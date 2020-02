Sanremo 2020 terza serata | diretta | Tosca vince la serata Cover con Piazza Grande Ultimi

‘Sanremo 2020’ - terza serata : vince la cover di Tosca - affascinate monologo di Roberto Benigni - Mika emoziona cantando Fabrizio De André. : E’ stato il Direttore artistico Amadeus ad aprire la terza serata del settantesimo Festival di Sanremo promettendo una serata ‘ricca di storia’, infatti poco dopo ha introdotto la kermesse di questa sera che vedrà protagonisti i 24 Big in gara cimentarsi in delle cover che riguarderanno i brani del repertorio della storia del Festival di Sanremo; per la realizzazione delle cover gli artisti in gara hanno avuto la possibilità di farsi ...

LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA : 6 febbraio. Tosca trionfa nella serata evocativa! Bene Pelù e i Pinguini Tattici Nucleari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.05: Grazie per averci seguito, buonanotte e appuntamento a domani con la quarta serata del Festival e l’incoronazione del vincitore della categoria Giovani. Buonanotte 2.03: Tosca, dunque, vince la tappa dei duetti, davanti a Pelù e ai Pinguini Tattici Nucleari. Perdono terreno Gabbani, Elodie e Le Vibrazioni 1.59: 24) Bugo e Morgan, 23) Elettra Lamborghini, 22) Riki, 21) Junior Cally, 20) ...

Sanremo 2020 - Elettra Lamborghini e Myss Keta osano sul palco : scatta il (finto) bacio sul palco dell'Ariston : Elettra Lamborghini ha un seguito vastissimo, ma al Festival di Sanremo la sua Musica (e il resto scompare) non è stata accolta bene dalla giuria demoscopica. Di sicuro però la famosa ereditiera è uno dei volti social della kermesse, avendo generato un enorme interesse nel mondo dei social, soprattu

Mika a Sanremo 2020 : “Studio da tempo l’Italia ma più la conosco - meno la capisco” : Mika parla d’Italia e all’Italia sul palco della terza serata di Sanremo 2020. Poco prima dell’omaggio a Fabrizio De Andrè, tra i cantanti che lo hanno ispirato e spinto ad amare la cultura musicale nostrana. Dopo l'esibizione l’artista americano ha ammesso: “Studio d’Italia da tempo ma più la conosco meno la capisco”.Continua a leggere

Sanremo 2020 - le pagelle della terza serata. Nella serata delle cover Jannacci e Pelù superstar - Morgan e Bugo strazianti : Zarrillo (con Fausto Leali) – “Debora” – VOTO 7: se ieri è venuta fuori l’anima rock di Zarrillo, oggi invece, complice Fausto Leali, ecco un Zerrillo in ‘black’, per un’esecuzione che va via bella liscia, piacevole dalla prima all’ultima nota, ma soprattutto piacevole nell’intreccio delle due splendide voci. Junior Cally (con Vito) – “Vado al massimo” – VOTO 4: povero Vasco. Bistrattato nell’anno ‘vero’, quello della gara del ...

Sanremo 2020 : Achille Lauro porta Ziggy Stardust - «anima ribelle» - sul palco dell’Ariston : Sanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaDopo San Francesco, David Bowie. Achille Lauro nella notte dei duetti ha portato sul palco di Sanremo il Duca Bianco. In coppia con Annalisa, il rapper ha interpretato la straordinaria Gli uomini non cambiano di Mina, ...

