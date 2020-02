Sanremo 2020, terza serata del 6 febbraio: anticipazioni, cover e ospiti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Giro di boa per il settantesimo Festival di Sanremo, la grande manifestazione canora di Rai 1, in onda dal 4 all'8 febbraio 2020. Come di consueto, la serata del giovedì segna l'intervallo fra il primo e il secondo tempo della gara, di cui sono state presentate in diretta ormai tutte le canzoni inedite.Il terzo appuntamento con la squadra messa su da Amadeus è la serata dedicata alle cover, brani della tradizione sanremese che i 24 concorrenti in gara interpreteranno secondo il proprio stile. La cover vincente sarà stabilita dai soli voti dell'orchestra, che esprimerà giudizi al termine di ogni esibizione, influendo sulla votazione generale.Sanremo 2020, terza serata del 6 febbraio: anticipazioni, cover e ospiti pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2020 08:45. blogo

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -