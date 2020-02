Sanremo 2020, terza serata al via. Attesa per Benigni. CR7 assente? (Di giovedì 6 febbraio 2020) La terza serata di Sanremo 2020 è dedicata alle cover. I 24 ‘big’ si sfideranno per aggiudicarsi un premio speciale. Sanremo (IMPERIA) – Dopo i primi due appuntamenti da record, la terza serata di Sanremo 2020 è dedicata alle cover. Un ritorno fortemente voluto da Amadeus visti i 70 anni dalla nascita del Festival. E i 24 big in gara si sfideranno a suon di grandi successi della musica italiana. La scaletta della terza puntata di Sanremo 2020 Giornata di ‘riposo’ per i giovani che ritorneranno sul palco venerdì per la semifinale e la finale. All’Ariston si esibiranno tutti i 24 big con le cover. Brani che saranno interrotti dagli ospiti e dalle presentazioni delle due co-conduttrici che questa volta saranno Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. Anastasio con la Pfm – Spalle al muroPiero Pelù – Cuore mattoGiordana Angi con i ... newsmondo

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -