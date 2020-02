‘Sanremo 2020’, seconda serata: grande emozione per il monologo di Paolo Palumbo sulla SLA, standing ovation per il ricordo di Fabrizio Frizzi. La classifica della giuria demoscopica sui 24 Big in gara (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si è appena concluso il secondo appuntamento della manifestazione più importante della canzone italiana, il Festival di Sanremo 2020, giunto ormai alla sua settantesima edizione. Condotto quest’anno dallo storico frontman Rai ovvero dal direttore artistico, Amadeus, affiancato dall’amatissimo entertainment e co-conduttore, Rosario Fiorello, l’Ariston è pronto per una nuova stagione a suon di musica. Questa seconda tappa è stata inaugurata con la presentazione degli ultimi due duelli per la categoria Nuove proposte. I cantanti sono stati giudicati dalla tradizionale giuria demoscopica composta da 300 persone tra gli abituali consumatori di musica italiana e scelti tra diverse fasce d’età a partire dai 15 anni. La prima sfida ha visto confrontarsi il duo Gabriella Martinelli e Lula con il brano Il gigante d’acciaio e Fasma che invece ha portato sul palco Per ... isaechia

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -