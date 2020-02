Sanremo 2020, Roberto Benigni: quanto durerà il suo intervento "forte"? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella terza serata di Sanremo 2020 il super ospite sarà Roberto Benigni e, viste le polemiche per la lunghezza delle due precedenti puntate, ci si chiede quanto durerà il suo intervento. Roberto Benigni sarà ospite stasera a Sanremo 2020 ma quanto durerà il suo intervento? 40 minuti circa, in base a quanto comunicato oggi in conferenza stampa da Amadeus. Come mai la questione tempo è diventata fondamentale al Festival di Sanremo 2020? Perchè le due serate precedenti sono finite troppo tardi ma soprattutto perchè molti artisti in gara sono stati costretti dalla scaletta a esibirsi ben oltre dopo la mezzanotte. Amadeus, però, ha assicurato che oggi e nelle due prossime serate si farà il possibile per non sforare, dando anche, se necessario, meno spazio agli ospiti. Unica eccezione: Roberto Benigni, che ... movieplayer

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -