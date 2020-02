Sanremo 2020, Rita Pavone, Paolo Iannacci e il giallo dei furti al Festival (Di giovedì 6 febbraio 2020) 10) Maria De Filippi. Conduttrice, ospite, «mamma» dei cantanti in gara, trovano sempre il modo di piazzarla al Festival. Ieri Fiorello - sempre più mattatore - l' ha chiamata in diretta. 9) Amadeus. Sarà pure il mediano della televisione, ma non ha sbagliato una scelta. 10bis) Ovazione in sala stam liberoquotidiano

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -