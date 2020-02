Sanremo 2020, Paolo Palumbo malato di Sla: «Nella mente stagnano le disabilità più pericolose» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il momento più toccante della seconda serata del Festival 2020 è stato certamente quello che ha visto sul palco dell’Ariston Paolo Palumbo, 22 anni, di Oristano, malato di Sla. Il ragazzo ha provato in passato a partecipare a Sanremo Giovani con un brano scritto da lui; una canzone allora scartata, ripresa poi però dal padrone di casa Amadeus, che ha voluto riproporla per condividerla col grande pubblico. Si intitola Io sono Paolo. Un’esibizione commovente, resa ancora più intensa dal discorso tenuto dal giovane, che mediante l’uso di un comunicatore vocale che interpreta i movimenti oculari trasformandoli in parole, ha voluto raccontare la sua storia. Sanremo 2020, il discorso toccante di Paolo malato di Sla: «Nella mente stagnano le disabilità più gravi» «Buonasera a tutti, lasciate che mi presenti, mi chiamo Paolo Palumbo, ho 22 anni. Sono nato in Sardegna e da 4 anni ... urbanpost

