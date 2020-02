Sanremo 2020: Marco Masini ha ritrovato l’amore? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Marco Masini ha fatto il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo durante la prima puntata. Ha poi duettato con Arisa nella serata delle cover, riproponendo una versione di Vacanze Romane dei Matia Bazar. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston ha fatto però nascere qualche dubbio tra i fan: il cantante è single o ha trovato finalmente l’amore? Il ritorno a Sanremo Marco Masini, a 30 anni dalla sua vittoria a Sanremo Giovani, torna sul palco dell’Ariston con la canzone Il confronto. Il testo tratta di un uomo che ha bisogno di parlare a sé stesso come se stesse parlando con un amico fraterno. “Il confronto nasce dall’esigenza di affrontare me stesso con una canzone pop, con le caratteristiche che mi appartengono”, ha spiegato Marco Masini a TV Sorrisi e Canzoni. Della vita privata del cantautore non si sa nulla. I fan vorrebbero vederlo felice e innamorato ma lui, ancora ... thesocialpost

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -