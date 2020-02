Sanremo 2020, lo show: Fiorello, Tiziano Ferro, Ranieri, Zucchero Ricchi e Poveri e altri momenti della seconda serata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, lo show, seconda serata di mercoledì febbraio: Fiorello apre vestito da Maria De Filippi. Massimo Ranieri, Tiziano Ferro, Ricchi e Poveri (VIDEO) Continua la settimana sanremese con la seconda serata della settantesima edizione del festival Sanremo, condotta da Amadeus accompagnato da Fiorello, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Anche se si continua a dire che al centro di Sanremo ci sono le canzoni e i cantanti, è anche vero che la serata è arRicchita da ospiti, cantanti o meno, e da elementi che lo rendono uno show puro. In questo articolo ci occuperemo proprio di questi momenti, con l’introduzione e i monologhi di Fiorello, le esibizioni degli ospiti come Massimo Ranieri e la famosa reunion dei Ricchi e Poveri. Sanremo 2020: Fiorello apre vestito da Maria De Filippi (VIDEO) L’aveva detto e per ripetere il trasferimento da prete fatto nella ... dituttounpop

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -