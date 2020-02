Sanremo 2020, le pagelle della seconda serata. Rock-Zarrillo super come Gabbani, promosse Levante e Tosca, Lamborghini fuori stagione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Piero Pelù – “Gigante” – VOTO 5: non sicuramente il Piero Pelù più ispirato, alla sua primissima partecipazione al Festival. Pezzo orecchiabile che però non decolla mai. I bookmaker lo danno tra gli sfavoriti assoluti per la vittoria finale. Noi, pure. Elettra Lamborghini – “Musica” – VOTO 4.5: pezzo da happy hour in spiaggia ma fuori stagione, così come è fuori contesto lei, e fatica pure a mascherarlo, sul palco. Un pop latino che ci si deve auspicare non resti troppo nell’orecchio, ma invece il rischio finisce con l’essere proprio quello. Enrico Nigiotti – “Baciami adesso” – VOTO 5: l’impalcatura è la solita, inizio sussurrato e poi impennata e ritornello, roba già vista e già ascoltata, che non alza di granché il livello scarsino di chi lo ha preceduto, Pelù e Lamborghini. Uno scimmiottamento mal riuscito del Grignani dei tempi d’oro. Levante ... oasport

