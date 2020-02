Sanremo 2020, le anticipazioni della terza puntata del Festival (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, le anticipazioni della terza puntata del Festival: ecco chi canterà stasera Questa è la terza serata di Sanremo. Il celebre Festival della canzone italiana, condotto nel 2020 da Amadeus, vedrà salire sul palcoscenico dell’Ariston tantissimi artisti, non soltanto quelli in gara, ma anche quelli chiamati “in soccorso” per la serata dei duetti. Ma quali sono le anticipazioni di questa terza puntata? Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, vedremo tanti ospiti aiutare i cantanti in gara ad avvicinarsi sempre più alla vittoria. E intanto Amadeus continua a incassare successi: anche la seconda puntata è stata premiata dagli ascolti, rompendo un altro record grazie a uno share del 53.3%, un risultato spettacolare che ha battuto persino la prima puntata. Attesi per questa terza puntata tanti altri ospiti e altre co-conduttrici, al fianco di Amadeus. Di seguito, ... tpi

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -