Sanremo 2020 | la lettera di Laura Chimenti alle sue figlie | «Fare la mamma che lavora non

La seconda serata di Sanremo, poco prima della classifica (parziale) dei cantanti in gara, quando è ormai notte fonda, vede al centro del palco Laura Chimenti. La giornalista del TG1, 43 anni, che in questa serata ha affiancato Amadeus insieme alla collega Emma D'Aquino e a Sabrina Salerno, ha scritto una lettera d'amore alle sue figlie. «Amori miei, se questo fosse un tema da svolgere in classe il titolo sarebbe "La nostra famiglia". Cosa c'è di più rassicurante di quel nido accogliente dove non vediamo l'ora di tornare la sera? Ve ne parlo troppo poco. Fare la mamma che lavora non è semplice, voi mi prendete in giro chiamandomi Wonder Woman. Mettere al ...

