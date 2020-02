Sanremo 2020: la classifica demoscopica premia Francesco Gabbani e Le Vibrazioni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Due serate boom di ascolti per Amadeus ed il suo Festival di Sanremo 2020. Arrivano anche le prime classifiche, e la famigerata demoscopica ha per il momento premiato Francesco Gabbani (già ex vincitore), e Le Vibrazioni… Risultati che però non sono vicini a quelli dello streaming, dove a dominare la scena c’è un certo Achille Lauro, del quale abbiamo abbondantemente parlato ieri in un post sui suoi meme più divertenti. Ecco la classifica dopo i voti della giuria demoscopica 1) Francesco Gabbani 2) Le Vibrazioni 3) Piero Pelù 4) Pinguini Tattici Nucleari 5) Elodie 6) Diodato 7) Irene Grandi 8) Tosca 9) Michele Zarrillo 10) Levante 11) Marco Masini 12) Alberto Urso 13) Giordana Angi 14) Raphael Gualazzi 15) Anastasio 16) Paolo Jannacci 17) Achille Lauro 18) Enrico Nigiotti 19) Rita Pavone 20) Riki 21) Elettra Lamborghini 22) Rancore 23) Morgan e Bugo 24) Junior Cally Una ... rnbjunk

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio -