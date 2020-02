Sanremo 2020, Junior Cally sul palco con i Viito. Il duo che canta “L’industria del porno” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Romani di adozione, coinquilini, i Viito sono un duo formato da Giuseppe e Vito che hanno deciso di mettersi a scrivere canzoni durante la loro convivenza. Canzoni che hanno funzionato. Il loro primo singolo, “Bella come Roma”, pubblicato lo scorso gennaio 2018, ha avuto successo e li ha portati a fare diverse date tra locali e festival italiani. Nel loro secondo singolo, “Industria Porno“, i Viito cantano la difficoltà della loro generazione (e forse non solo di quella) ormai attaccata ai social e ai video porno, incapace di vivere il sesso in modo romantico. “Se facciamo l’amore l’industria porno muore”. Stasera saranno sul palco dell’Ariston insieme a a Junior Cally e si esibiranno in “Vado al Massimo” di Vasco Rossi. L'articolo Sanremo 2020, Junior Cally sul palco con i Viito. Il duo che canta “L’industria ... ilfattoquotidiano

