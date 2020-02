Sanremo 2020, il regolamento della terza serata (cover): chi vota (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, il regolamento della terza serata (cover): chi vota Giuria Il Festival di Sanremo 2020 è giunto alla sua terza serata, quella dei duetti. Questa sera, 6 febbraio, sul palco dell’Ariston si esibiranno i cantanti in gara insieme a degli ospiti, da loro scelti, con una cover dei brani più popolari del Festival. I diversi artisti, dunque, saranno affiancati da ospiti sia italiani che stranieri per una serata in cui, in occasione dei 70 anni di Sanremo, verranno appunto ricordate le canzoni che ne hanno costituito la storia. Ma da chi verranno votate le esibizioni? Come funziona il regolamento della terza serata? Vediamolo qui di seguito. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Sanremo, terza serata: chi vota La terza serata, come anticipato, è quella di Sanremo 70. E, secondo il regolamento, i 24 cantanti in gara verranno votati dai musicisti e dai coristi ... tpi

Sanremo 2020 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanremo 2020