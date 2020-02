Sanremo 2020, il nuovo messaggio di Elodie su Telegram (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elodie ha creato un gruppo su Telegram dedicato ai suoi fan nella settimana della sua partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante ha mandato un messaggio vocale per far sentire la sua vicinanza agli ammiratori, entusiasti del gesto della loro cantante. L’ultimo messaggio vocale è stato pubblicato poco prima della sua comparsa sul palco dell’Ariston in occasione della serata cover. https://www.notizie.it/wp-content/uploads/2020/02/audio-Elodie.ogg Elodie: il gruppo su Telegram Con un costante dialogo con i propri fan, Elodie ha dato vita a un gruppo su Telegram tutto per loro: This is Elodie è il nome così come quello del suo ultimo album. La cantante ha aggiornato i fan sulle sue emozioni pre-Sanremo e si è detta felicissima di poter prendere parte all’evento. “Così siamo vicini”, ha aggiunto, mantenendo la promessa fatta ai fan di aggiornarli ... notizie

