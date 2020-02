Sanremo 2020, il monologo di Emma D’Aquino sulla libertà di stampa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un’apologia della libertà di stampa il contenuto del monologo di Emma D’Aquino sul palco di Sanremo 2020. Dopo aver citato i dati relativi ai morti e detenuti per aver cercato di trasmettere la verità, la giornalista ha concluso citando le parole di Giorgio Gaber. monologo di Emma D’Aquino a Sanremo 2020 “Il giornalismo rimane una professione pericolosa e a dirlo non sono io ma i dati. Nel 2019 sono stati 449 i colleghi uccisi nel mondo: si muore in Siria, in Yemen, in Afghanistan. So già cosa state pensando: è quasi normale che accada, sono i rischi del mestiere. Ma non solo in queste nazioni, si muore anche e soprattutto in paesi ufficialmente in pace dove la democrazia è custodita da tempo come il Messico che ha il record assoluto di 10 giornalisti uccisi solo nel 2019. Ma voglio citare anche Malta e la Slovacchia. Il dato allarmante è anche quello dei ... notizie

