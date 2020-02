Sanremo 2020, il fuorionda su Alketa: cosa ha sbagliato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Grande successo social per Alketa, una delle vallette che affiancano Amadeus nella terza serata di Sanremo 2020. Ma poco prima che sul palco dell’Ariston si esibisse Elodie con la sua versione di Adesso tu (accompagnata dal pianista Aeham Ahmad) al pubblico non è sfuggito un fuorionda che vede come protagonista proprio la co-conduttrice albanese. Una voce ha urlato “4 minuti!“: tanto è durato l’intervento di Alketa, più di quanto stabilito dagli accordi presi con la produzione. notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -