Sanremo 2020, il duetto Urso-Vanoni non convince: "Quando porti nonna al karaoke ma speri che non canti" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ornella Vanoni e Alberto Urso. Una coppia inedita, unita dall’esibizione della cover La voce del silenzio, omaggio ai 70 anni del festival di Sanremo. La prima torna al Festival di Sanremo come ospite nel duetto con il giovane artista, star del talent Amici.La performance della Vanoni non ha accolto il favore di tutto il pubblico. Qualche problema di tempo e intonazione non sono sfuggiti agli utenti social. “Quando porti tua nonna al karaoke ma speri che non canti”, ironizza qualcuno. Altri hanno commentato: “Mi dispiace dirlo, ma la Vanoni ha rovinato la cover, non uccidetemi”.Quando porti tua nonna al caraoke ma speri che non canti #Vanoni#Sanremo2020— Emanuele Posa (@b0rnstub0rn) February 6, 2020Mi dispiace dirlo, ma la Vanoni ha rovinato la cover, non uccidetemi huffingtonpost

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -