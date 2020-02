Sanremo 2020. I voti dei look della seconda serata. Levante superlativa in rosa, Sabrina Salerno esplosiva e Junior Cally delude senza la maschera (Di giovedì 6 febbraio 2020) Scalda i motori il 70esimo Festival di Sanremo nella seconda serata della kermesse, e anche gli abiti dei protagonisti hanno brillato a festa. Levante vince a mani basse il titolo di regina del palco dell’Ariston, stupenda in rosa con la sua Tikibombom. Elegantissime le co conduttrici Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, anche se tutti gli occhi sono per una smagliante Sabrina Salerno. Bocciati Elettra Lamborghini in versione Carnevale di Rio e Junior Cally, sotto la maschera tutto fumo e niente arrosto Foto Matteo Rasero/LaPresse seconda cat walk sulla passerella dell’Ariston ieri sera, ed è stata ancora una volta una sfilata di look all’insegna del glamour ma anche delle sorprese. A cominciare da quella di Fiorello, mattatore indiscusso dell’edizione di quest’anno del Festival, che dopo aver indossato la tonaca di Don Matteo durante la prima ... oasport

