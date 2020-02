Sanremo 2020, gli ospiti della terza serata del Festival in onda il 6 febbraio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, gli ospiti della terza serata in onda il 6 febbraio Sanremo 2020 ospiti – terza serata del Festival di Sanremo 2020, la popolare kermesse condotta da Amadeus. Dopo gli ottimi ascolti delle prime due puntate, il Festival torna nella serata del giovedì con un appuntamento davvero speciale: i 24 Big in gara eseguiranno, in duetto con gli ospiti, alcuni dei brani che hanno fatto la storia di Sanremo, in occasione dei 70 anni del Festival. La terza serata di stasera, 6 febbraio 2020, coincide come da tradizione con l’appuntamento con i duetti. Per festeggiare questo importante anniversario di Sanremo, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha quindi deciso di trasformare la serata delle cover in un grande omaggio alla storia del Festival. Per questo tutti i Big si esibiranno, accompagnati da un ospite, in un brano che ha segnato questi 70 anni. Sanremo 2020, I ... tpi

