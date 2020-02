Sanremo 2020, Georgina Rodriguez con Amadeus tra gag e gaffe (e Cristiano c'è) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Georgina Rodriguez fu. Lady Ronaldo è salita sul palco del teatro Ariston di Sanremo durante la terza serata del giovedì. Bella, anzi bellissima, la modella spagnola è scesa dalla scalinata con un Amadeus particolarmente ingrifato. Il conduttore si è reso protagonista di una gag. Ama ha finto di nascondere sotto la giacca la maglia della Juventus ("La più bella maglia del mondo", commenta lei), ma in realtà la maglia è dell'Inter. Amadeus è infatti un tifoso conclamato dell'Inter e ha Lukaku sulle spalle. "Che si fa per lo show", commenta. Insieme lanciano la prossima esibizione e arriva la prima gaffe: Masini diventa Masani. D'altronde l'italiano di Georgina scarseggia. Più tardi presenta Riki con Ana Mena e per la prima volta viene inquadrato Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila. Sanremo 2020, Georgina Rodriguez con Amadeus tra gag e gaffe (e Cristiano c'è) ... blogo

