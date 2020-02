Sanremo 2020, Georgina balla ma non convince: "Ha googlato 'Wikihow imparare il tango in 3 ore" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo aver illuminato l’Ariston con un abito lungo scintillante dall’ampia scollatura e dallo spacco vertiginoso, Georgina Rodriguez è tornata sul palco di Sanremo esibendosi in un sensuale tango. Fasciata in un luminosissimo mini-abito nero, la modella compagna di Cristiano Ronaldo ha volteggiato accompagnata da uno stuolo di ballerini. Una performance che però non è stata apprezzata da tutto il pubblico. “Georgina balla sul palco come Cristiano balla in campo”, ha scritto qualcuno. Altri hanno sottolineato: “Pensavo che avessero fatto ballare il tango a Georgina perché è la cosa che sa fare meglio e invece no, questa è stata la prima volta in vita sua”. Come sottolineato dalla stessa co-conduttrice, infatti, quello all’Ariston è stato il suo esordio come ballerina di tango. Qualcun ... huffingtonpost

