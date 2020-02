Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo regala la sua maglia ad Amadeus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tutti aspettavano Cristiano Ronaldo sul palco del Festival di Sanremo proprio nel giorno in cui sua moglie Georgina Rodriguez affianca Amadeus al Teatro Ariston. Il calciatore della Juventus non è salito sul palco ma è stato inquadrato più volte mentre era seduto tra la platea dell’Ariston. Fino a che Amadeus non lo ha interpellato. E dopo il siparietto della gag calcistica tra il conduttore e Georgina Rodriguez, indovinate un po’ che cosa ha fatto Cristiano Ronaldo a Sanremo 2020? Il campione ha deciso di fare un vero regalo ad Amadeus ma il direttore artistico del Festival… Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo e il regalo ad Amadeus: ecco le foto Cristiano Ronaldo ha deciso di regalare ad Amadeus la maglia ufficiale della Juventus, non solo però Perché è proprio quella del super campione CR7. Ronaldo seduto in prima fila accanto alla moglie e al figlio di ... ultimenotizieflash

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -