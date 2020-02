Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo in platea nella terza serata? La sua Georgina Rodriguez sarà conduttrice (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo in platea per Georgina Rodriguez? terza serata del Festival Oggi, giovedì 6 febbraio, a Sanremo 2020 è la serata di Georgina Rodriguez: la modella argentina sarà infatti una delle conduttrici accanto al direttore artistico Amadeus e sono in tanti, appassionati di sport e non, a chiedersi se il suo compagno Cristiano Ronaldo sarà presente in platea al teatro Ariston. Il campionissimo portoghese, attaccante della Juventus, è legatissimo alla fidanzata, da cui è nata anche una dei suoi quattro figli (Alana Martina, mentre Cristiano Junior e i gemelli Eva e Mateo sono nati da madri surrogate). Probabile, dunque, che voglia essere al suo fianco in un momento così emozionante della sua carriera, come può essere calcare il palco dell’Ariston e scendere dalla celebre scalinata in occasione del Festival di Sanremo. La presenza di CR7 però non è ancora ... tpi

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -