Sanremo 2020 classifica giuria demoscopica: Francesco Gabbani doppio primato, sorpresa Piero Pelù al terzo posto, Junior Cally ultimo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020 classifica demoscopica, la giuria premia Francesco Gabbani e demolisce Junior Cally Il vincitore di Sanremo 2017 e della Nuove Proposte 2016 è vicinissimo alla storica terza vittoria consecutiva. Francesco Gabbani in prima posizione sia nella classifica della seconda serata, sia nella classifica demoscopica provvisoria. La canzone “Viceversa” è sicuramente una delle migliori di tutto il 70esimo festival. In seconda posizione i “vincitori” della prima serata Le Vibrazioni. Sorprende Piero Pelù e la sua canzone “Gigante” al terzo posto. La giuria demolisce Junior Cally, ultimo nella classifica della seconda serata e nella classifica demoscopica. Delusione anche per Elettra Lamborghini soltanto al ventunesimo posto. Elodie al quinto posto dopo i Pinguini Tattici Nucleari quarti con il pezzo “Ringo Starr”. I favoriti alla vigilia ... spettacoloitaliano

