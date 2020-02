Sanremo 2020, Bugo e Morgan: esibizione saltata alla terza serata del Festival? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, Bugo e Morgan danno forfait? esibizione saltata? La terza serata del Festival di Sanremo 2020 è dedicata ai duetti: ciascun cantante in gara, insieme ad un ospite, si esibisce con un brano che ha fatto la storia del Festival della canzone italiana. E, fra le esibizioni di stasera, è prevista anche quella di Bugo e Morgan con la cover “Canzone per te”, nell’interpretazione di Sergio Endrigo e Roberto Carlos. Solo che proprio questa mattina Morgan ha scritto al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, minacciando di non esibirsi se non gli avessero dato la possibilità di provare il brano da portare sul palco dell’Ariston. “Lui ha mandato una lettera chiedendo di provare tre volte. Una prova l’ha fatta. Anche gli altri vorrebbero provare tre volte. Le prove sono in corso da stamattina. Poi però ad un certo punto dobbiamo andare in onda, quindi ... tpi

