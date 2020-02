Sanremo 2020 ascolti seconda serata, il festival sale ancora al 53,3%, picchi al 62,3 % con “I Ricchi e Poveri” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020 ascolti seconda serata, Amadeus-Fiorello superano Baglioni ma non Conti. Record del 62,3% con la reunion de "I Ricchi e Poveri" Lo share della 70esima edizione continua ad alzarsi. Gli ascolti di Sanremo 2020 della seconda serata hanno raggiunto il 53,3% per un totale di 9.693.000. Nello specifico, la prima parte è stata seguita da 12.841.000 (52,5%) mentre la seconda ha ottenuto 5.451.000 spettatori (56.14%). Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2020 sono i più alti degli ultimi 25 anni. Dobbiamo tornare indietro nel 1995, quando Sanremo 45 fece il 65,42% nella seconda serata. Si registrano inoltre picchi del 62,3% durante la reunion de “I Ricchi e Poveri”. Per quanto riguarda il numero di telespettatori, invece, Sanremo 2020 supera la seconda serata dei festival di Baglioni (9.687.000 nel 2018 e 9.144.000 nel 2019). Meglio anche del 2012 e 2014, ma non ... spettacoloitaliano

