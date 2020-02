Sanremo 2020, Alketa Vejsiu (aka l'inarrestabile) travolge Amadeus: "Italia paese dell'accoglienza" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Se 'Mitraglietta' non fosse stato già assegnato, sarebbe un ottimo nome d'arte per Alketa Vejsiu, ribattezzata L'inarrestabile. Scende sicura le scale dell'Ariston ("Ma in realtà io sto le sto salendo, perché questo è il punto più alto della mia carriera") e con altrettanta sicurezza mette di lato il padrone di casa.Prima donna in Albania ad aver conquistato la conduzione - e la direzione artistica, occhio - del Festival della Canzone Albanese ("dopo anni, anni, anni e anni tutti al maschile"), mostra in appena 4' (o poco più) cosa vuol dire condurre un programma.Sanremo 2020, Alketa Vejsiu (aka l'inarrestabile) travolge Amadeus: "Italia paese dell'accoglienza" pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2020 22:30. blogo

