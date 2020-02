Sanremo 2020, Alketa ammutolisce Amadeus: "Con lei il Festival durerebbe mezz'oretta, monologhi inclusi" (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Alketa, spegniti”. Alketa Vejsiu, co-conduttrice del Festival di Sanremo durante la seconda serata insieme a Georgina Rodriguez, ha travolto il pubblico con la sua energia.La parlantina della presentatrice albanese ha scatenato i commenti social. “Respira che vai in apnea”, “Con Alketa sarebbe il Festival più veloce di sempre. Pensateci per l’anno prossimo”, “Con Alketa la gara dura mezz’oretta, monologhi inclusi”: sono solo alcuni dei commenti comparsi su Twitter durante la messa in onda.Respira che vai in apnea #Sanremo2020— imāgo in sessione • huffingtonpost

