Sanità e istruzione, abbiamo chiesto agli utenti che priorità avessero. E il risultato non stupisce (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gli eventi di questa settimana, con l’isolamento del coronavirus da parte dello Spallanzani di Roma, ci hanno ricordato che anche con un investimento pubblico minimo i ricercatori italiani – e più precisamente le ricercatrici del Sud Italia, peraltro precarie – possono fare delle scoperte importanti e rapide. Possiamo immaginarci quanto sarebbe possibile fare con un budget dignitoso destinato alla ricerca, per non parlare degli investimenti pubblici nell’istruzione e nella Sanità in generale? Gli investimenti in ricerca non rappresentano un “buco nero” per i soldi pubblici, ma sono un modo per tenere acceso il motore dell’”economia della conoscenza”, un investimento ampiamente redditizio per la nostra salute e per le entrate dello stato. Secondo i dati Eurostat, nel 2017 l’Italia ha investito nell’istruzione pubblica il 7,9% della sua spesa pubblica totale, classificandola ... ilfattoquotidiano

ItalyMFA : Il Min @luigidimaio firma con il Min del #Bahrein un Accordo bilaterale di cooperazione nei settori cultura, istruz… - Noovyis : (Sanità e istruzione, abbiamo chiesto agli utenti che priorità avessero. E il risultato non stupisce) Playhitmusic… - agiusti2 : @tuunicaitalia Dal 2008 con Brunetta vi è stato il blocco assunzioni con alcune piccole eccezioni.10 anni di quella… -