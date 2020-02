Samantha De Grenet racconta come ha scoperto del tumore al seno (Foto) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ha avuto bisogno di tempo Samantha De Grenet per parlare del tumore al seno contro cui ha dovuto lottare ma alla fine ha deciso di raccontare tutto alla rivista Chi, a Gabriele Parpiglia (Foto). Ha capito che adesso che è pronta a tirare tutto fuori la sua esperienza potrebbe essere di aiuto ad altri. A Vieni da me di recente aveva confidato qualcosa lasciando intendere che la malattia contro cui aveva lottato fosse un cancro ma non era riuscita ad aggiungere altro, ancora troppo difficile non piangere. Forse è bastato iniziare a parlarne per accorgersi che è forte, forse è più semplice dire tutto attraverso le pagine di un giornale. Un problema di salute che Samantha De Grenet sui social aveva fatto trapelare solo per i più sensibili. Oggi può raccontare come ha scoperto di avere un tumore al seno, cosa ha fatto, come ha reagito, come hanno reagito le persone che la amano, quelle che ... ultimenotizieflash

