Salvini ha detto che sarebbero pronti a partire per l'Italia decine di migliaia di migranti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dalla Libia sarebbero in partenza "decine di migliaia di migranti", un'ondata che potrebbe portare al "rischio di catastrofe umanitaria". L'allarme è lanciato da Matteo Salvini, che sostiene di aver ricevuto "notizie allarmanti", in "via riservata", in quanto ex ministro dell'Interno. Salvini parla in diretta Facebook e subito si attira le critiche di Pd e Leu. "Noi vorremmo sapere, visto che il senatore Salvini è un ex ministro dell'Interno, quali siano le fonti riservate di cui lui dispone e che evidentemente non dispongono tutti gli altri parlamentari per poter addirittura lanciare allarme di queste proporzioni e di questa entità", Enrico Borghi, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, intervenendo in Aula alla fine della seduta mattutina. "Perché, diversamente, se così non fosse, ci troveremmo nel campo del procurato allarme". "Salvini riceve notizie in via riservata sulla ... agi

Mov5Stelle : La Borgonzoni si è candidata come presidente dell'Emilia-Romagna promettendo che si sarebbe dimessa da senatrice pe… - matteorenzi : Ad agosto abbiamo evitato che Salvini prendesse i pieni poteri e chiedesse anche per l'Italia un referendum sull'Eu… - borsatti_rita : RT @Paolo__Ferrara: #Salvini viene a farsi i selfie sul mare di Roma e noi oggi abbiamo ripulito nuovamente l'ex Ufficio tecnico sul lungom… -