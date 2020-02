Salvate dal suicidio cinque anni fa, tre sorelle si impiccano nel Torinese (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gabriella, Valeria e Piera Ferrero, tre sorelle residenti a Carmagnola, nel Torinese, si sono suicidate stamattina quasi in contemporanea. Avevano 54, 68 e 77 anni e non era la prima volta che tentavano di togliersi la vita. Ci avevano provato nel 2015 a Valtournenche, in Val d'Aosta quando solo il pronto intervento dei carabinieri le aveva Salvate. "Siamo state truffate da due avvocati", raccontarono le sorelle ai militari, che peró su quel presunto raggiro non trovarono mai conferme. Due erano pronte a gettarsi nel vuoto mentre una terza, chiusa nell'abitacolo di un'auto, a intossicarsi con i fumi del tubo di scappamento. Stamattina, a cinque anni di distanza, le sorelle ci hanno riprovato e stavolta il piano è andato in porto. Due si sono impiccate in un casolare poco distante dal paese, la terza nel balcone della sua abitazione. Nella tasca dell'abito indossato da quest'ultima ... agi

cmanara77 : RT @gloquenzi: Bravo presidente Mattarella che visita una scuola con molti alunni cinesi. Ormai l’immagine del paese, la sua diplomazia, la… - Agenzia_Italia : Salvate dal suicidio cinque anni fa, tre sorelle si impiccano a #Carmagnola. Una truffa dietro la tragedia? - angelaferrero2 : RT @gloquenzi: Bravo presidente Mattarella che visita una scuola con molti alunni cinesi. Ormai l’immagine del paese, la sua diplomazia, la… -