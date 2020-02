Salute, pediatri di famiglia: “Il nostro coronavirus è l’influenza, incidenza altissima per i bambini sotto i 4 anni” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Poche morti dirette, ma un enorme rischio indiretto. Mentre tutti pensano, giustamente, all’allarme coronavirus, i nostri figli rischiano grosso con l’epidemia influenzale.“Poche morti dirette, ma un enorme rischio indiretto. Mentre tutti pensano, giustamente, all’allarme coronavirus, i nostri figli rischiano grosso con l’epidemia influenzale. In questo momento, in un silenzio assordante, i dati Influnet relativi alla quinta settimana del 2020 parlano di un’incidenza di 40 casi su 1.000 per i bambini al di sotto dei 4 anni, tre volte di più dell’incidenza media relativa a tutte le classi di età”. Dai pediatri di famiglia della FIMP Napoli, per voce del Vice Presidente nazionale e coordinatore provinciale Antonio D’Avino, arriva un allarme molto concreto. Gli studi dei pediatri di famiglia sono letteralmente presi d’assalto da genitori che non sanno come affrontare l’emergenza, ... meteoweb.eu

