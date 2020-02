Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach 2020: si gareggia in casa dell’Austria delle meraviglie (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci si appresta ad affrontare una delle sue tappe più comuni. Nel weekend si gareggerà a Hinzenbach, in Austria, contesto ormai ben conosciuto dalle saltatrici. Sarà la tappa di casa per il movimento austriaco, che sta vivendo una stagione sensazionale. Non solo Chiara Hölzl è pettorale giallo, seppur con un vantaggio esiguo su Maren Lundby, ma soprattutto l’intera squadra ha raccolto la bellezza di 21 podi su 33 possibili, vincendo anche 8 gare su 11! Nella località dell’Oberösterreich il Salto con gli sci viene praticato a livello giovanile sin dagli anni ‘30. Tuttavia il primo trampolino in grado di ospitare competizioni di livello internazionale è stato costruito solo nel XXI secolo e per di più ha vissuto una gestazione problematica. La tormentata edificazione dell’Aigner-Schanze (K85/HS94) è cominciata nel 2006, ... oasport

Radio1Sport : ???@Rolly1983, ex granata a #PallaAlCentro con @giorgiomatto: 'Mi piace come Moreno Longo gestisce spogliatoio, è un… - OA_Sport : Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach 2020: si gareggia in casa dell’Austria delle meraviglie - danielebaglione : A “L’Opinione del Baglione” domani alle 18.30 faremo un salto nel passato con un’anteprima del nuovo Ecomuseo che i… -