Saipem: nuovi contratti offshore per oltre 500 mln dollari (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Saipem si è aggiudicata alcuni nuovi contratti Epci in vari paesi del mondo per un valore complessivo di oltre 500 milioni di dollari. Il primo contratto Epci è stato assegnato da Saudi Aramco in Arabia Saudita nell’ambito del Long Term Agreement in vigore fino al 2021. Lo scopo del lavoro comprende la progettazione, l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione offshore di una condotta in acciaio al carbonio sulla rete già presente intorno all’area di Ju’aymah e migliorie della relativa piattaforma.Inoltre, in Africa occidentale, è stato assegnato a Saipem un contratto relativo agli sviluppi del campo di Cabaça e della fase 1 preliminare di Agogo da parte di Eni Angola S.p.A. Lo scopo del lavoro comprende l’Epci di riser, flowlines, jumpers e l’installazione di un sistema di ... calcioweb.eu

andrea_morby : $ENI - Saipem: nuovi contratti offshore per 500 mln Usd - TV7Benevento : Saipem: nuovi contratti offshore per oltre 500 mln dollari (2)... - TV7Benevento : Saipem: nuovi contratti offshore per oltre 500 mln dollari... -