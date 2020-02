Sabrina Salerno copia Barbara d’Urso a Sanremo 2020: stesso abito rosso [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un ingresso trionfale e all’altezza delle aspettative, quello di Sabrina Salerno a Sanremo 2020. Bellissima come non mai, la cantante di “Boys boys boys”, ha calcato il palco dell’Ariston inciampando, letteralmente, nel suo ostacolo più noto: la scalinata. Le scale di Sanremo sono croce e delizia: Salerno infatti ha avuto un piccolo incidente. Il tacco vertiginoso della bella showgirl e cantante si è incastrato impedendole di scendere da sola le scale; è intervenuto Amadeus che le ha dato una mano e l’ha guidata verso il centro del palco. Ma si sa, quando si tratta di Sanremo il pubblico da casa è un critico spietato. E dopo la scalinata l’argomento più discusso è, ovviamente, il look. Di certo quelli di Sabrina Salerno non hanno deluso nessuno, anzi. Al massimo della forma fisica, la cantante è ancora un esempio di femminilità e sensualità. Non temete però: gli utenti ... velvetgossip

MarioManca : Vorrei ricordarvi un secondo com'era vestita Sabrina Salerno a Sanremo nel 1991 insieme a Jo Squillo: avanguardista… - MarioManca : Il tacco s'incastra, le viene il crampo al piede e, per un attimo, scosta un po' troppo lo spacco: si chiama Sabrin… - FranAltomare : Sabrina Salerno è l’Elettra Lamborghini del 1990. #Sanremo2020 -