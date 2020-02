Sabrina Salerno a Vieni da me confessa cosa c’è dietro quelle scale di Sanremo 2020 (Foto) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tanti i protagonisti di Sanremo 2020 che oggi hanno partecipato alla diretta di Vieni da me accanto a Francesco Facchinetti, tra questi anche Sabrina Salerno (Foto). Ieri se abbiamo ammirato tutti la spontaneità della bella cantante che negli anni ’80 faceva girare la testa con le sue forme. Sensualità sempre presente per Sabrina che per niente imbarazzata di quanto è accaduto ieri sera nella sua prima uscita ha spiegato cosa è successo. Tutta colpa dell’emozione? Non solo ma colpa anche di una leggerezza commessa: “Non ho provato le scarpe!”. Tutto molto semplice, Sabrina Salerno ha partecipato ovviamente alle prove dei giorni scorsi ma l’ha fatto con altre scarpe, quelle scale le aveva già fatte ma non con le scarpe che ha indossato ieri sera. Le donne che non fanno le modelle possono ben capire la situazione, un po’ di insicurezza e l’emozione di stare a Sanremo hanno fatto il resto. ... ultimenotizieflash

MarioManca : Vorrei ricordarvi un secondo com'era vestita Sabrina Salerno a Sanremo nel 1991 insieme a Jo Squillo: avanguardista… - MarioManca : Il tacco s'incastra, le viene il crampo al piede e, per un attimo, scosta un po' troppo lo spacco: si chiama Sabrin… - FranAltomare : Sabrina Salerno è l’Elettra Lamborghini del 1990. #Sanremo2020 -