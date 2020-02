Rugby, Sei Nazioni: Italia, attenta a Shaun Edwards, l’uomo ombra che fa vincere la Francia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gli azzurri di Franco Smith torneranno in campo domenica alle 16.00 a Parigi contro la Francia in un’altra sfida difficilissima. Gli azzurri arrivano da 23 sconfitte consecutive nel Guinness Sei Nazioni e dal pesante 42-0 a Cardiff contro il Galles, mentre la Francia ha vinto a sorpresa contro la favorita Inghilterra, chiudendo il match 24-17, ma trovandosi avanti anche per 24-0 dopo quasi un’ora di gioco. Francia spettacolare palla in mano, con Antoine Dupont e Romain Ntamack a gestire gli attacchi dei Bleus in maniera perfetta. Ma contro l’Inghilterra la differenza l’ha fatta soprattutto la difesa. I numeri sono chiari. 207 placcaggi effettuati, il 93,24% di placcaggi riusciti, ben 21 placcaggi “dominanti” con cinque palle rubate dopo un tackle. Altri quattro palloni rubati nei breakdown, dove i Bleus hanno vinto la sfida con l’Inghilterra. Insomma, se la Francia ha ritrovato il suo ... oasport

