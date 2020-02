Romina Power senza Albano: “mi ha toccato profondamente” – VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Romina Power condivide un VIDEO molto importante per lei su Instagram in cui compare da sola senza Albano: le sue parole rivolte direttamente al pubblico Dopo il grandissimo successo, e il gran spavento di pochi secondi, fatto registrare a Sanremo dalla sua partecipazione come super ospite a Sanremo, in compagnia di Albano Carrisi, Romina Power si mostra su Instagram, ma questa volta è da sola e nel filmato parla direttamente al pubblico che la segue. Amata e apprezzata, una vera e propria diva del mondo dello spettacolo e dei social, Romina coglie l’occasione registrandosi in un VIDEO diffuso a mezzo Instagram, e le sue parole sono davvero importanti, come serio è il tono da lei assunto. La Power ha tra le mani un oggetto per lei molto prezioso, l’audiolibro “Come risolvere i nostri problemi umani”, del maestro spirituale Geshe; un ... chenews

