Roma, riparato dopo 60 giorni l’ascensore della palazzina a Tor Bella Monaca (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questa mattina è stato riparato l'ascensore rotto da circa sessanta giorni della palazzina popolare di Tor Bella Monaca a viale dell'Archeologia. In questo palazzone popolare di sette piani vivono ben dodici persone disabili; alcune di loro non hanno più messo piede fuori casa dei primi di dicembre. fanpage

