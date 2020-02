Roma, le iniziative per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ecco le iniziative per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato. Martedì 11 febbraio e mercoledì 12 febbraio 2020 tante iniziative “in corsia”, per questo importante appuntamento annuale nell’ambito del progetto Patrimonio in Comune. Conoscere è Partecipare. In occasione della XXVIII Giornata Mondiale del Malato prevista per l’11 febbraio 2020 Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, nell’ambito del progetto “Patrimonio in Comune. Conoscere è Partecipare” – in collaborazione con le Direzioni Generali di alcune strutture sanitarie – martedì 11 febbraio e mercoledì 12 febbraio 2020 ha organizzato un programma di attività in diversi ospedali della Capitale per raccontare la storia della città di Roma, dei monumenti, delle collezioni dei Musei Civici. Un’iniziativa per coinvolgere tutti i cittadini, nessuno escluso, ... romadailynews

